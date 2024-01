Schillaci, 'obiettivo 2024 togliere tetti spesa per il personale'

Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - La pandemia Covid "ci ha dimostrato l'importanza della sanità pubblica, nel 2024 sarà importante togliere i tetti di spesa per il personale e su questo obiettivo c'è il nostro impegno". Lo ha detto il ministro della Salute Or...

Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) – La pandemia Covid "ci ha dimostrato l'importanza della sanità pubblica, nel 2024 sarà importante togliere i tetti di spesa per il personale e su questo obiettivo c'è il nostro impegno". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci ospite di 'XXI Secolo' su RaiUno trasmissione condotta da Francesco Giogino, in uno speciale dedicato ai problemi della sanità.

"Ci sono 11 mld nei prossimi tre anni per premiare con uno stipendio migliore gli operatori sanitari, ma dobbiamo guardare anche ai cittadini – ha ricordato Schillaci – il problema più annoso è quello delle liste d'attesa e i nostri interventi vanno in questa direzione: pagare di più gli operatori sanitari che vogliono svolgere l'attività integrativa con la finalità di battere le liste d'attesa. Contiamo sulla collaborazione delle Regioni anche per un'analisi dei tempi che al momento non c'è".