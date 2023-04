Schlein attacca: "Su Pnrr governo campione di scaricabarile"

Roma, 19 apr. (askanews) – “La nostra preoccupazione è molto forte per l’attuazione del Pnrr”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa. “Questa è un’occasione storica per il paese, irripetibile. Abbiamo spesso detto che non è una sfida che riguarda il governo ma l’intero paese. Non possiamo mancare a questo appuntamento, non possiamo rischiare con i ritardi di non ricevere le risorse fondamentali per il rilancio del nostro

paese”.

“Abbiamo già capito che siamo di fronte al governo dei campioni mondiali di scaricabarile, ma non regge – ha poi aggiunto la segretaria Pd – Non regge dopo sette mesi dare la colpa ai governi precedenti e nemmeno all’Unione europea”.