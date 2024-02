Schlein: Putin ha chiara responsabilità della morte di Navalny

Roma, 19 feb. (askanews) - Per la morte di Aleksei Navalny c'è "un solo responsabile, il regime russo di Putin". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine della manifestazione in Campidoglio. "Una serata contro un regime che non tollera il dissenso e che uccide la libertà. Solidarietà a...

Roma, 19 feb. (askanews) – Per la morte di Aleksei Navalny c’è “un solo responsabile, il regime russo di Putin”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine della manifestazione in Campidoglio. “Una serata contro un regime che non tollera il dissenso e che uccide la libertà. Solidarietà a tutti quei cittadini russi che stanno protestando pacificamente, manifestando il loro dissenso e per questo vengono arrestati. I democratici come noi non possono tollerare in nessun paese una compressione costante dei diritti fondamentali democratici. E quindi è importante essere qui, dopo l’uccisione politica di Navalny in cui c’è un solo responsabile: il regime russo di Putin”.