Quando si parla di animali a rischio estinzione spesso si fa riferimento ai concetti di biodiversità e di ecosistema. Ma di cosa si tratta? La biodiversità è in sintesi, la convivenza nel medesimo ecosistema di specie animali (e vegetali) diverse la cui relazione è essenziale per mantenere l’equilibrio di quel particolare ambiente.

Per questa ragione, l’estinzione di particolari specie animali diviene una minaccia concreta se si pensa che la presenza di ciascuna di esse all’interno dell’ecosistema risulta essenziale affinché questo mantenga le proprie caratteristiche. In Italia, il clima e la particolare posizione geografica, ha favorito la proliferazioni di innumerevoli specie animali, tuttavia, ad oggi sembra che oltre 250 di queste siano a rischio estinzione.

Specie a rischio estinzione: le cause

Secondo una ricerca condotta dal WWF,sono da ricercare nel bracconaggio e nel surriscaldamento globale.

L’aumento delle temperature marine e terrestri, il cambiamento che ha coinvolto le precipitazioni e i fenomeni atmosferici che manifestano sempre più un carattere estremo, infatti, possono rappresentare un vero e proprio problema per la biodiversità. A tal proposito, un recente studio scientifico ha stabilito che proprio le variazioni climatiche sono in grado di intaccare i cosiddetti processi ecologici (genetici, fisiologici e morfologici) che coinvolgono tutti gli organismi.

A sostegno di questa tesi, uno studio condotto dalla IUNC, ha rilevato che il 47% dei mammiferi, anche marini, e il 24% degli uccelli (in totale circa 700 specie), hanno subito conseguenze negative. Anche il bracconaggio, attività che prevede l’uccisione di numerose specie protette, mette a dura prova la normale convivenza delle specie faunistiche e floristiche dell’intero pianeta.

Più in particolare, il bracconaggio sta progressivamente debellando gli ecosistemi di tutto il mondo. Trattandosi inoltre di una pratica illegale, non vi è alcun modo per arginare questo fenomeno se non da parte della legislazione internazionale. Per questa ragione, nel 2018, il WWF ha redatto il Bracconaggio Connection dichiarando che questa attività rappresenta un business di circa 20 miliardi di dollari che mina la vita di 700 specie.

Gli animali a rischio estinzione in Italia

Il WWF ha recentemente stimato che nel mondo, il numero di specie animali a rischio estinzione si aggira intorno a 2 milioni. Di questi, oltre 250 sono a rischio estinzione nel solo territorio italiano. Di seguito i 10 animali a rischio estinzione in Italia.