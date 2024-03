Emissioni globali di Co2

Come avrete capito già dal titolo, durante il corso del 2023 si è registrato un vero e proprio record in fatto di emissioni globali di Co2. Secondo quanto spiegato dall’Aie, ovvero l’Agenzia internazionale dell’energia, le emissioni di anidride carbonica sono andate in crescendo arrivando così ad una percentuale pari all’1,1%. Cerchiamo di capire meglio cosa è emerso, nel dettaglio, qui di seguito.

I dati record sulla Co2 nel 2023

Andando a vedere da più vicino i dati che sono stati registrati nel 2023, si apprende che le emissioni sono aumentate di ben 410 milioni di tonnellate, raggiungendo quindi in questo modo 37,4 miliardi di tonnellate durante l’anno. A dirla tutta, durante il 2022, era andata anche peggio visto che le emissioni di Co2 erano aumentate di 490 milioni di tonnellate.

Come mai?

Molti di voi probabilmente si staranno chiedendo come mai si registrano questi numeri da record. Una delle motivazioni più importanti è sicuramente legata alla siccità che si è verificata in molte zone del globo. Tante società, per questo, hanno utilizzato dei combustibili fossili senza affidarsi alla produzione di tipo idroelettrico, e questo ovviamente non ha aiutato, anzi tutto il contrario.