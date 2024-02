In Italia si spreca troppo cibo e, purtroppo, la tendenza non è virtuosa. A dimostrarlo ci sono i dati in tutto il 2023 dall’Osservatorio Waste Watcher International: la crescita rispetto al 2022 è addirittura dell’8%.

Spreco alimentare: i dati del 2023

La ricerca dell’Osservatorio Waste Watcher International ha evidenziato che nel nostro Paese nel 2023 ogni persona sprecava al giorno 75 grammi di cibo in media. In totale, dunque, 4 tonnellate di prodotti alimentari sono finiti in discarica, prodotti che sommati arrivano ad una cifra di 13 miliardi di euro andati in fumo. E quest’anno le cose non stanno andando affatto meglio: la percentuale di cibo pro capite sprecata ogni giorno è in risalita: siamo ad 81 grammi a testa ogni 24 ore.

Spreco alimentare: la distribuzione geografica

Ma lo spreco alimentare non è diffuso allo stesso modo in tutti i comuni italiani. La ricerca ha evidenziato che, ad avere i magggiori problemi sono le grandi città rispetto ai paesi più piccoli. Inoltre, al sud si spreca il 4% in più rispetto alla media nazionale, mentre il nord è un po’ più virtuoso e si attesta al -6%. Le famiglie che sprecano di più, poi, sono forse sorprendentemente quelle senza figli.