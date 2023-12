Solo un’impresa italiana su cinque dichiara di avere adottato un piano per contrastare il cambiamento climatico

I risultati della ricerca “L’impegno delle aziende italiane per il net-zero” condotta da Ipsos e dal Network italiano del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) indicano che solo il 20% delle imprese italiane ha adottato una strategia per contrastare il cambiamento climatico.

Cop28: il 20% delle imprese italiane ha un piano contro il cambio del clima

Se il 20% ha un piano d’azione per il cambiamento climatico, un 17% ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Presentata al Padiglione Italia di Cop28 a Dubai, la ricerca evidenzia la necessità di maggiore impegno nel settore privato per affrontare la sfida climatica. Secondo Marco Frey, Presidente UN Global Compact Network Italia, come riporta tg24.sky.it, il rapporto tra aziende con piani climatici e quelle senza è di uno a cinque, sottolineando che il ruolo del settore privato è cruciale nella transizione verso il net-zero. La ricerca indica che l’88% delle imprese italiane riconosce l’importanza della sostenibilità nelle decisioni aziendali, ma solo il 10% ha una chiara comprensione del concetto di sostenibilità.

Cop28: l’impegno delle aziende e i limiti economici

Il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, sottolinea l’importanza di coinvolgere le piccole e medie imprese nella transizione industriale nazionale. La ricerca rivela anche che il 34% delle aziende percepisce limiti economici come freno all’impegno ambientale, mentre il 27% cita ostacoli burocratici e la mancanza di competenze professionali. Le utilities e l’industria automobilistica mostrano maggiore consapevolezza ambientale, mentre il settore retail è più indietro nelle iniziative di contrasto al cambiamento climatico.