Caratteristiche e proprietà dell’ambra baltica

Nei tempi più antichi, era in vigore la convinzione che le pietre preziose avessero dei poteri magici. Quali sono le caratteristiche dell'ambra baltica?

L’ambra baltica è una pietra preziosa capace di mettere in risalto qualunque gioiello. Ma come si può essere certi di riconoscere quella vera? In effetti, sia sul web che nei negozi ci si può imbatter in una vasta gamma di prodotti in ambra, per altro caratterizzati da prezzi molto differenti. In molte circostanze, però, quella con cui si ha a che fare è ambra rigenerata, di una qualità scadente. Il processo di produzione alla base dell’ambra rigenerata prevede che dalla pressione di vari scarti di piccole dimensioni si ottengano pezzi nuovi e più grandi.

Perché gli scarti di ambra dovrebbero essere evitati

Il problema è che nel corso di questo processo di rigenerazione dalle gemme trasudano gli oli benefici che fanno naturalmente parte della pietra. Ecco spiegato il motivo per il quale il risultato finale ha dimensioni e colori non troppo diversi dall’ambra originale, ma non ne riproduce le stesse caratteristiche benefiche. Non di rado, poi, sul mercato si trovano le cosiddette scaglie di scarto messe su un cordino: non vanno bene per la pelle di un soggetto adulto e tantomeno per quella dei bambini, che è molto più delicata.

Le proprietà benefiche dell’ambra baltica

Secondo la medicina allopatica, l’ambra vanta una ricca gamma di funzioni benefiche: si parla di proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, ma anche immunostimolanti e analgesiche. Questa pietra, in particolare, avrebbe la capacità di fornire una protezione ottimale dall’elettrosmog, in quanto è in grado di interrompere i campi elettromagnetici. Inoltre, contribuisce a ridurre la salivazione e favorisce la stimolazione delle ghiandole. È appurato che l’ambra riesce a favorire il sonno dei più piccoli, in virtù del suo influsso rilassante e calmante. Inoltre, è un sostegno psicologico molto prezioso, nel senso che amplifica l’ottimismo, espande la capacità di prendere decisioni e aiuta a combattere la depressione.

Perché l’ambra baltica ha effetti positivi sull’organismo

Nel novero dei benefici che vanno riconosciuti a questa pietra c’è la sua capacità di sostenere le ossa e i muscoli: di conseguenza è una perfetta alleata contro i reumatismi e le tendiniti, ma permette anche di attenuare i dolori di crescita e di alleviare il mal di schiena. Per quel che riguarda il sistema respiratorio, invece, promuove il suo corretto funzionamento contrastando l’asma, la bronchite, la tosse e il raffreddore. Ma non è ancora tutto, perché con l’ambra si può stimolare la guarigione di piccole ferite ed ematomi e si fa bene al fegato e alla tiroide. Infine, essa è sfruttata per agevolare una dentizione adeguata nei bambini: essa si rivela meno dolorosa e garantisce denti più forti.

Dove trovare l’ambra su Internet

La gioielleria online Giallo Ambra è il punto di riferimento ideale per chi è alla ricerca di gioielli in ambra baltica. Caratterizzati da un design contemporaneo, sono tutti di provenienza artigianale: si spazia dai ciondoli agli anelli, passando per i bracciali e gli orecchini, in modo da assecondare qualsiasi tipo di necessità. Giallo Ambra propone anche una linea di collanine per i più piccoli, realizzate in modo che possano essere indossate dai bambini in condizioni di comfort ottimali. La gioielleria ha sede a Trieste, da dove i gioielli possono essere spediti verso tutto il territorio nazionale: si tratta di prodotti nichel free e senza sostanze tossiche, perfetti per le pelli più sensibili.

Che cosa sappiamo dell’ambra

Gli studi gemmologici e le ricerche archeologiche ci consentono di sapere che sin dai tempi più antichi l’ambra era conosciuta all’uomo, e sapeva conquistare tutti grazie alla sua diafanità e alla sua trasparenza cangiante. Ma l’ambra si faceva ricordare anche per il suo odore peculiare, e per le sue tonalità cromatiche che oscillano dal marrone al bianco, passando per il rosso. Si prestava ai più diversi utilizzi: non solo per la creazione di oggetti decorativi e gioielli, ma anche per realizzare degli oggetti di culto, nel campo della medicina e per la produzione di incensi e profumi.

Le varietà di ambra

L’ambra baltica è solo una delle numerose varietà di questa pietra: ce ne sono circa sessanta. Quella che arriva dal Mar Baltico, però, viene privilegiata per la produzione di gioielli perché è quella di maggior pregio, oltre che la più antica. Inoltre, la sua resa estetica ha ben pochi eguali. Ma come si forma l’ambra? Si tratta di una resina fossile che si è formata su alberi esistiti tra 2 e 50 milioni di anni fa. La resina proveniente dagli alberi, in seguito a processi di evaporazione e ossidazione, è diventata solida e si è pietrificata.

Le caratteristiche dell’ambra baltica

Uno dei tratti peculiari che differenziano l’ambra baltica rispetto alle altre varietà della pietra è rappresentato dal contenuto di acido succinico, che può raggiungere una concentrazione tra il 3 e l’8%. Questa è la ragione per la quale l’ambra baltica è l’unica che viene impiegata nel campo dell’industria farmaceutica. Essa è in grado di generare i propri effetti benefici nel momento in cui entra a contatto con la pelle umana; a trarne vantaggio sono, tra l’altro, le vie respiratorie superiori, la tiroide, il sistema circolatorio, il cuore e le articolazioni. Oltre a contenere iodio, l’ambra baltica è un generatore naturale di ioni negativi. Questi sono già presenti nell’aria, ma l’ambra baltica ne emette molti di più: maggiore è la quantità e più sono gli effetti benefici per la mente e per il corpo, appurati da varie ricerche scientifiche.

Le proprietà magiche dell’ambra

Nei tempi più antichi, era in vigore la convinzione che le pietre preziose avessero dei poteri magici. Per esempio, i ciondoli in ambra che ancora oggi sono in bella mostra nei musei venivano ritenuti degli amuleti, che nei Paesi baltici i cacciatori indossavano nella speranza di non tornare a mani vuote. Le credenze riguardanti la capacità dell’ambra di attirare la buona sorte devono essere ricondotte, tra l’altro, alle sue proprietà elettrostatiche. I colori caldi, senza dubbio intriganti, hanno contribuito alla reputazione. I talismani, spesso vere e proprie sculture, ci raccontano a distanza di secoli o addirittura di millenni perché gli uomini del passato ritenevano l’ambra una pietra magica.