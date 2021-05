Scienze: Albert Einstein, prezzo record per lettera con equazione più famosa del mondo

New York, 25 mag. – (Adnkronos) – Prezzo record per una lettera di Albert Einstein (1879-1955) con l'equazione più famosa al mondo ("E = mc2"): è stata battuta all'asta per 1.243.707 dollari da Rr Auction di Boston. Scritta in tedesco, la missiva di una pagina fu indirizzata dal Premio Nobel per la Fisica 1921, padre della teoria della relatività, al fisico polacco-americano Ludwik Silberstein ed è datata 26 ottobre 1946.

Secondo la casa d'aste, si tratta del'unica lettera scritto a mano da Einstein della la formula dell'equivalenza massa-energia ancora di proprietà privata.

Einstein scriveva, tra l'altro, a Silberstein: "La tua domanda può essere risolta dalla formula E = mc2, senza alcuna erudizione (…) Se E è l'energia del tuo sistema costituito dalle due masse, E0 l'energia delle masse quando si avvicinano a una distanza infinita, quindi il difetto di massa del sistema è E0 – E / c2".

Secondo gli archivisti dell'Einstein Papers Project al California Institute of Technology e dell'Università Ebraica di Gerusalemme, si conoscono solo tre esempi autografi del geniale fisico dedicati all'equazione più famosa del mondo e nessuno di questi è in mano a privati. Questo esempio – il quarto – è stato rivelato al pubblico per la prima volta ora con l'asta.