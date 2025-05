Venerdì 23 maggio 2025 sarà un venerdì nero per i viaggiatori, proclamato infatti uno sciopero per tutta la giornata che riguarderà sia treni sia il trasporto locale. Ecco i dettagli.

Sciopero venerdì 23 maggio 2025: treni a rischio

Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo FS italiane, dalle ore 1.00 alle ore 24.00 di venerdì 23 maggio 2025.

Ad annunciarlo lo stesso gruppo FS in una nota. Lo sciopero era previsto per il 17 maggio ma è stato revocato per non creare disagi con la messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV. A incrociare le braccia saranno i lavoratori aderenti alle sigle sindacali Usb e Sgb e quindi lo sciopero di venerdì riguarderà anche il trasporto pubblico locale.

Sciopero venerdì 23 maggio 2025: le fasce di garanzia

Come detto sarà un venerdì nero per i viaggiatori per via dello sciopero di 24 ore, il consiglio è consultare la pagina ufficiale di Trenitalia per avere le informazioni aggiornate e per vedere quali sono i treni garantite, nelle fasce dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.