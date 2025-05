La foto ufficiale di Papa Leone XIV

Oggi, la Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso la foto ufficiale di Papa Leone XIV, un’immagine che rappresenta non solo il Pontefice, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della Chiesa cattolica. Nella foto, Leone XIV appare con un sorriso sereno, indossando il tradizionale abito bianco papale e la croce pettorale dorata, simboli di un ministero che si preannuncia ricco di significato e di sfide.

Un’immagine simbolica per un nuovo inizio

Questa nuova immagine non è solo un ritratto, ma un messaggio di speranza e di continuità per i fedeli di tutto il mondo. Accanto allo stemma pontificio, la firma autografa “Leo P.P. XIV” conferisce un tocco personale e autentico a questa rappresentazione. Sebbene nei giorni successivi alla sua elezione fosse già stata diffusa un’altra foto, questa è considerata la versione definitiva, destinata a essere esposta nelle sedi ufficiali e distribuita a livello internazionale.

Il significato dell’inizio del ministero petrino

La diffusione dell’immagine di Papa Leone XIV segna un passo simbolico importante in vista della celebrazione eucaristica che si terrà domenica 18 maggio. In quella occasione, il Pontefice presiederà la cerimonia per l’inizio del suo ministero petrino, un evento che avrà luogo alle ore 10 in Piazza San Pietro. Questo momento rappresenta non solo l’inizio di un nuovo pontificato, ma anche l’impegno del Papa a guidare la Chiesa in un periodo di cambiamenti e sfide globali.