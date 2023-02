Sciopero del trasporto pubblico il 17 febbraio: metro e bus a rischio per 24 ore

Sciopero del trasporto pubblico il 17 febbraio: metro e bus a rischio per 24 ore

Sciopero del trasporto pubblico il 17 febbraio: metro e bus a rischio per 24 ore

In diverse città d’Italia ci sarà uno sciopero del trasporto il 17 febbraio.

Lo sciopero bloccherà autobus e metro per 24 ore.

A indire lo sciopero il sindacato USB (Unione Sindacale di Base) per evitare la privatizzazione del settore. Ogni città organizzerà lo sciopero in modalità diverse.

Sciopero trasporto a Roma il 17 febbraio

A rischio metro, ferrovie, bus, tram, la linea Roma-Viterbo e la Roma-Lido. Le fasce orarie dello sciopero sono dalle dalle 8.30 alle 17:00 e dalle 20 a fine turno.

Lo stop dei mezzi nella capitale coinvolgerà Astral, Cotral, Atac e Roma Tpl.

Il servizio dei trasporto pubblico sarà garantito nelle ore di punta, cioè da quando inziano i turni fino alle 8:30 e dalle 17:00 fino alle 20:00.

Stop dei mezzi a Bologna

Lo sciopero del trasporto il 17 febbraio a Bologna coinvolgerà la ditta TPer (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna). Il fermo dei mezzi sarà di 24 ore, ma le fasce orarie più usate da lavoratori e studenti saranno garantite.

I dipendenti dell’azienda TPer incroceranno le braccia dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Sciopero del trasporto pubblico a Milano

Nel capoluogo lombardo lo sciopero del trasporto pubblico il 17 febbraio sarà di 24 ore. Ad aderire sono i dipendenti dell’ATM (Azienda Trasporti Milano). La ditta non ha ancora fatto sapere in quali fasce si terrà lo sciopero.

Di conseguenza per chi utilizza abitualmente i mezzi sarebbe preferibile trovare altre soluzioni per spostarsi in città.

Il fermo dei mezzi pubblici a Napoli

A Napoli lo sciopero durerà 24 ore. Infatti, partirà dalla mezzanotte di venerdì 17 febbraio e terminerà alle 24:00 del 18. Lo stop coinvolgerà i dipendenti di ANM (Azienda Napoletana Mobilità).

Il 17 si fermeranno le funicolari, la metropolitana della Linea 1 e gli autobus. Probabilmente sciopereranno anche gli autisti dell’EAV (Ente Autonomo Volturno) dalle ore 9:00 alle ore 13:00.