Sarà un venerdì nero per i viaggiatori per via dello sciopero generale dei mezzi di trasporto: ecco orari e fasce di garanzia.

Sarà un venerdì nero per i viaggiatori, il 20 giugno 2025 è infatti previsto uno sciopero generale nazionale dei mezzi di trasporto, dai treni agli aerei, passando per il trasporto locale, quello merci e anche le autostrade. Ecco tutte le informazioni utili da sapere.

Sciopero generale dei mezzi del 20 giugno 2025: i motivi dello stop

Se dovete mettervi in viaggio venerdì 20 giugno 2025 è bene che facciate molta attenzione, in quanto è previsto uno sciopero generale nazionale dei mezzi, coinvolti treni, aerei, trasporto pubblico locale, autostrade e anche il trasporto merci. Prima di vedere insieme orari e fasce di garanzia, soffermiamoci sui motivi di questo ennesimo sciopero di questo 2025. La mobilitazione è stata promossa dai sindacati basi, tra cui USB, CUB, SGB, FISI e FLAI, per protestare contro la gestione pubblica della spesa. In pratica lo sciopero è per protesta contro i fondi destinati alle spese militari, chiedendo invece più investimenti in sanità, trasporti, istruzione e sicurezza sul lavoro. Si protesta anche per avere aumenti salariali, per rinnovare i contratti e per la riduzione degli orari di lavoro. Infine come opposizione a privatizzazione e precarizzazione.

Sciopero generale dei mezzi 20 giugno 2025: dai treni agli aerei, ecco chi si ferma

Vediamo ora i settori colpiti dallo sciopero generale nazionale dei mezzi del 20 giugno 2025: