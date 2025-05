Dopo maggio anche il mese di giugno si preannuncia difficile per i viaggiatori: ecco i giorni peggiori per viaggiare.

Dopo maggio anche il mese di giugno si preannuncia difficile per i viaggiatori, sono infatti diversi gli scioperi in programma: ecco quali sono le date da segnare.

Scioperi giugno 2025: sarà un altro mese nero

Maggio è stato davvero un mese nero per i viaggiatori, sono stati davvero tante le giornate in cui si sono fermati o i treni, o gli aerei o il trasporto locale.

Anche il mese di giugno si preannuncia essere molto difficile e pieno di disagi, per viaggiatori e pendolari. Vediamo ora quali sono per il momento le date previste per gli scioperi, da segnarsi accuratamente.

Scioperi giugno 2025: ecco i giorni peggiori per viaggiare

Ecco i giorni peggiori per viaggiare per via degli scioperi in programma a giugno 2025:

1 giugno : giornata nera a Genova, stop di 24 ore del trasporto locale. Possibili disagi per metro, bus e altri servizi urbani.

3 giugno: previsto uno sciopero nazionale dei treni per il personale addetto alla manutenzione di impianti e infrastrutture RFI, dalle ore 00.01 alle ore 23.00. Il personale a bordo treno non è coinvolto, quindi le corse dovrebbero essere regolari.

15-16 giugno : sciopero della direzione Business di Trenitalia per 23 ore in Piemonte e in Valle d’Aosta.

16 giugno: sciopero Trenord in Lombardia ( dalle ore 03.00 del 16 giugno alle ore 2.00 del 17 giugno). Sarà un martedì nero.

20 giugno: altra giornata difficile per via di uno sciopero generale a livello nazionale dalle ore 21.00 di giovedì 19 alle ore 21.00 di venerdì 20. Coinvolto non solo il settore ferroviari ma anche il trasporto pubblico e gli aerei.

Per chi ha in programma viaggi in queste date, il consiglio è monitorare ogni giorno i vari siti ufficiali, per vedere se ci sono cambiamenti.