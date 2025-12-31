Scomparsa di Melissa Manfredi a Ostia: Ultimi Aggiornamenti sulla Ricerca e Indagini

Melissa Manfredi è scomparsa a Ostia e la sua famiglia è profondamente preoccupata per la sua sicurezza e il suo benessere.

La scomparsa di una giovane ragazza di 15 anni, Melissa Manfredi, ha suscitato grande preoccupazione tra la sua famiglia e la comunità di Ostia. La ragazza è svanita nel nulla lo scorso sabato, 27 dicembre, e l’ultimo segnale del suo cellulare è stato localizzato a Genova. Si sospetta che possa trovarsi insieme al suo presunto fidanzato, un giovane di origini tunisine.

La scomparsa e i dettagli della situazione

Melissa ha lasciato la propria abitazione intorno alle 13:30, senza fornire ulteriori notizie. L’ultimo contatto con i familiari è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16, quando è stata avvistata nei pressi della stazione della metro Colosseo. Da quel momento, il suo cellulare ha smesso di ricevere segnalazioni e non ci sono più stati aggiornamenti sulla sua posizione. Questo ha alimentato il timore che possa aver lasciato il paese.

Le indagini delle forze dell’ordine

Le forze di polizia del X Distretto Lido di Roma sono attivamente impegnate nelle indagini per rintracciare Melissa. Gli agenti stanno cercando di localizzare i cellulari di Melissa e del suo compagno, ricostruendo i loro movimenti dopo l’ultima segnalazione avvenuta in Liguria. Secondo quanto riferito, i familiari sono in contatto diretto con l’Associazione Penelope, la quale ha avviato una campagna sui social media per diffondere l’identikit della ragazza.

Profilo della giovane scomparsa

Melissa è una ragazza di altezza 1 metro e 65, con un peso di circa 65 chili. Presenta capelli neri e lisci, accompagnati da una frangia che incornicia il suo viso, e occhi di un intenso verde. Al momento della scomparsa, indossava un giaccone bomber nero con cappuccio, jeans chiari e scarpe da ginnastica bianche. È fondamentale segnalare che non ha con sé documenti di identità, il che complica ulteriormente le operazioni di rintracciamento.

La reazione della comunità e l’appello alla collaborazione

La scomparsa di Melissa ha profondamente scosso la comunità locale, che si è mobilitata per contribuire alla sua ricerca. L’Associazione Penelope ha lanciato un appello accorato a chiunque disponga di informazioni utili. Gli agenti del Commissariato di Ostia collaborano con le forze dell’ordine di Torino e Genova, dove sono state segnalate alcune informazioni riguardanti la giovane. Si invita chiunque possa fornire dettagli a contattare il numero 339 6514799.

Situazione attuale e speranze per il futuro

La situazione è molto tesa e i genitori di Melissa vivono ore di ansia e preoccupazione. Ogni piccola informazione potrebbe risultare cruciale per il suo ritrovamento. La speranza è che, grazie all’impegno delle forze dell’ordine e alla collaborazione della comunità, si possano presto ricevere notizie positive e riportare la giovane a casa sana e salva.