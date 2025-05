Scomparsa di una donna a Milano: appello dei carabinieri

La scomparsa di Chamila Wijesuriyauna

I carabinieri di Milano hanno lanciato un appello urgente per la ricerca di Chamila Wijesuriyauna, una donna di 50 anni di origini cingalesi, scomparsa nel pomeriggio di ieri. La donna è stata vista per l’ultima volta nella zona tra Cinisello Balsamo e Milano, un’area che negli ultimi tempi ha registrato un aumento di episodi di cronaca nera.

Le autorità sono particolarmente preoccupate per la sua incolumità e invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare il numero di emergenza 112.

Il contesto della scomparsa

Chamila lavora presso un hotel di Milano situato in via Napo Torianni. La sua scomparsa avviene in un contesto inquietante, dato che nella stessa mattinata un collega, Emanuele De Maria, ha accoltellato gravemente un altro dipendente dell’hotel. De Maria, attualmente detenuto in permesso lavorativo, è in fuga e le forze dell’ordine stanno intensificando le ricerche per rintracciarlo. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni non solo per la sicurezza dei lavoratori dell’hotel, ma anche per la comunità locale, che teme per la propria incolumità.

Il ruolo dei carabinieri e la comunità

I carabinieri stanno collaborando attivamente con la comunità per raccogliere informazioni che possano portare a un rapido ritrovamento di Chamila. Gli investigatori hanno avviato una serie di interrogatori e stanno esaminando le telecamere di sorveglianza nella zona per ricostruire gli ultimi movimenti della donna. La comunità è invitata a mantenere alta l’attenzione e a segnalare qualsiasi avvistamento o informazione utile. La scomparsa di Chamila ha colpito profondamente i suoi familiari e amici, che sperano in un esito positivo e in un rapido ritorno a casa.