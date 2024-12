La sorella lancia un appello disperato per ritrovare la 17enne scomparsa.

Il mistero della scomparsa

Il 2 dicembre, la città di Padova è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Melissa Harzalli, una ragazza di 17 anni proveniente da Trento. L’appello disperato della sorella, Selima, ha fatto il giro dei social, evidenziando la preoccupazione crescente tra amici e familiari. Melissa, secondo le informazioni, si trovava a Padova per incontrare un ragazzo di origine tunisina, ma da quel momento non si hanno più notizie di lei.

Le ultime tracce

Le indagini hanno rivelato che il telefono di Melissa è stato localizzato in una pizzeria di Padova intorno all’ora di pranzo del 2 dicembre, proprio quando la famiglia ha perso i contatti con lei. Nella mattina del 3 dicembre, il cellulare ha agganciato una cella nella zona industriale di Montegrotto Terme, alimentando ulteriormente le preoccupazioni. La giovane, studentessa a Trento, aveva preso un treno per Rovereto, ma ha poi proseguito per Padova, dove avrebbe dovuto incontrare il fidanzato.

Le preoccupazioni della famiglia

La zia di Melissa ha rivelato che la ragazza non aveva portato con sé molti effetti personali, lasciando a casa il tablet. Attraverso i messaggi di WhatsApp intercettati, è emerso che Melissa non voleva nemmeno recarsi a Padova, chiedendo al fidanzato di raggiungerla a Trento. Tuttavia, il giovane le ha suggerito di prendere un autobus per Montegrotto, dove avrebbe potuto incontrare altri connazionali. La famiglia ha tentato di contattare il fidanzato, ma le sue risposte sono state evasive e il cellulare è stato spento poco dopo.

Un caso che richiede attenzione

La scomparsa di Melissa ha sollevato interrogativi e preoccupazioni non solo tra i familiari, ma anche tra la comunità locale. Le autorità stanno seguendo ogni pista, ma il tempo stringe e l’ansia cresce. La richiesta di aiuto della sorella è un appello a chiunque possa avere informazioni utili per il ritrovamento della giovane. La speranza è che, grazie alla diffusione della notizia, qualcuno possa fornire indizi che portino a Melissa, riportandola a casa sana e salva.