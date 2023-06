Ancora non si trova Kata, la bambina di 5 anni originaria del Perù scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno. Quasi una settimana di indagini e di appelli da parte dei genitori affinché gli eventuali rapitori la riportino all’affetto dei suoi cari. L’ipotesi da parte degli inquirenti è che la bimba sia stata rapita per un regolamento di conti tra bande. L’ultimo sopralluogo presso l’ex hotel Astor, dove Kata abitava assieme alla sua famiglia, ha portato al sequestro di acluni effetti personali della piccola.

Scomparsa Kata: perché è stato sequestrato lo spazzolino?

Gli inquirenti hanno acquisito alcuni effetti personali di Kata su disposizione della Procura. Tra questi, secondo quanto reso noto, anche il suo spazzolino da denti. Come informa Leggo, l’obiettivo è quello di rilevare il suo dna per contribuire al prosieguo delle indagini; si ipotizza un sequestro di persona a scopo di estorsione.

I genitori trasferiti in un’altra abitazione

I genitori di Kata, Miguel Angel Montero Chicllo e Katherine Alvarez, sono stati trasferiti in un’altra abitazione individuata dai servizi sociali del comune di Firenze. Il luogo non è stato reso noto. Dal Corriere della sera si legge come i due sono stati nel frattempo ascoltati in Procura. A differenza della mamma di Kata, già ascoltata lo scorso 12 giugno, per il padre è stata la prima volta.