La famiglia della bimba di cinque anni scomparsa a Firenze non tornerà per il momento all'ex hotel Astor: riallocata in accoglienza, è sotto la cura dei servizi sociali

Sei giorni dopo. All’alba di venerdì 16 giugno non c’è ancora traccia della bambina di cinque anni scomparsa dall’ex hotel Astor. La piccola viveva nella struttura occupata da decine di senzatetto insieme alla madre, mentre il padre era in carcere (ora scarcerato).

L’intervento dei servizi sociali

I genitori di Kata e la famiglia dello zio non torneranno per il momento all’ex hotel Astor. Stando ad alcune indiscrezioni, i parenti della piccola scomparsa sarebbero stati riallocati in accoglienza, a cura dei servizi sociali del Comune di Firenze. Intanto una chiamata da un numero anonimo è arrivata al cellulare della mamma della piccola scomparsa: nessuna voce, l’interlocutore resta in silenzio mentre si sentono alcune parole confuse pronunciate da un bambino o una bambina che poi scoppia in lacrime. Passano pochi secondi e chi ha telefonato chiude la chiamata. La donna non è riuscita a capire se si trattasse o meno della voce della figlia ma, per via dell’agitazione, poco dopo ha accusato un nuovo malore.

La telefonata al vaglio degli inquirenti

Un segnale dei rapitori per far capire che la bimba è ancora viva o uno scherzo crudele di chi si diverte a torturare due genitori disperati? Al momento non ci sono indagati nell’ambito della scomparsa della piccola Kata. Le indagini proseguono in maniera serrata.