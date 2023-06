Il padre della piccola Kata, Miguel Angel, è tornato a parlare della scomparsa di sua figlia di 5 anni: è sicuro che si tratti di un rapimento.

È tornato a parlare Miguel Angel Romero Chicclo, il padre della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze. L’uomo – da poco scarcerato – si è sfogato ai microfoni dei giornalisti mentre rientrava all’ex hotel Astor, dopo il corteo dei peruviani.

«L’hanno rapita, è stato pianificato tutto. Non ci sono telecamere. Sanno cosa hanno fatto, loro. Non ho debiti, non ho problemi con nessuno, […] io so quello che ho fatto ma l’ho fatto per la famiglia – alludendo ai suoi guai con la giustizia -, questa è una prova di Dio. Sono sicuro che Kata è viva e che ritornerà».