Nel giallo fiorentino sulla scomparsa della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa, ci spunta un testimone. Secondo quanto appreso, si tratta di un uomo che ha raccontato di aver visto la bambina piangere mentre veniva trascinata via nel cortile.

Interrogato il fratellino di 7 anni

I militari hanno ascoltato anche il fratellino di sette anni della bimba scomparsa per cercare di avere qualsiasi elemento in più che fosse d’aiuto nella ricostruzione delle ore precedenti alla sparizione dello scorso 10 giugno. Il bambino è stato accompagnato in Procura dallo zio e durante l’interrogatorio – se così si può chiamare – era presente anche una psicologa. Sul caso si indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione e l’inchiesta è coordinata dalla Dda. Gli accertamenti sono affidati invece ai carabinieri che, dopo aver parlato col fratellino, si sono recati nel condominio confinante con l’ex hotel Astor, al civico 34 di via Boccherini, per sentire le voci di chi potrebbe conoscere o aiutare a conoscere.

Scarcerato il padre della bimba

Detenuto a Sollicciano (FI) per una condanna in primo grado per furto, il padre di Kata è stato scarcerato per decisione dell’autorità giudiziaria, che ha sostituito per Miguel Angel Romero Chiccllo la custodia cautelare con l’obbligo di firma. Sia lui che la madre di Kata erano finiti in ospedale dopo aver ingerito candeggina e detersivi. La donna è ancora ricoverata.