Una ferita che non si chiuderà mai. Se sopravvivere a un figlio è una delle cose più atroci che possa accadere a un genitore, vivere senza sapere se quel figlio sia o meno in vita – e, se sì, chissà come e chissà dove – lo è forse ancora di più. La notizia della bambina di cinque anni scomparsa a Firenze ha toccato in Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, una ferita che sanguina ancora. Ecco di seguito le sue parole.

Il ricordo di Denise

Si apprende dall’Ansa il commento della donna che diciannove anni fa – era il primo settembre del 2004 – vide per l’ultima volta sua figlia di quattro anni prima che sparisse nel nulla, mentre era nei pressi della casa della nonna materna a Mazara del Vallo (TP): «Il caso di ogni bambino che scompare è sempre doloroso e ieri, quando ho appreso la notizia, ho rivissuto quei momenti difficili di diciannove anni fa a casa mia. Comprendo il dolore di quella mamma e le sono vicino col cuore. Spero che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile e che la bimba venga ritrovata sana e salva».

Il sospetto di rapimento

I militari che seguono il caso di Kataleya – così si chiama la bambina scomparsa a Firenze – non escludono nessuna pista: la piccola potrebbe essersi allontanata in autonomia oppure essere stata rapita. La madre Kathrina ha parlato ai microfoni del Tg1 dicendo di essere sicura che si tratti di un rapimento e indicando (privatamente alle autorità) i nomi dei possibili rapitori. Nonostante la convinzione della donna, agli occhi degli investigatori non sarebbero emersi per ora elementi che possano provare il coinvolgimento delle persone da lei sospettate.