Firenze. La notte non è stata d’aiuto. Continuano le ricerche di Kataleya, la bambina peruviana di cinque anni scomparsa nel pomeriggio di sabato 10 giugno. La piccola vive in un ex albergo abbandonato in via Maragliano insieme alla madre, al fratello e ad altri parenti.

I sospetti della madre

I militari che seguono il caso non escludono nessuna pista: Kataleya potrebbe essersi allontanata in autonomia oppure essere stata rapita. Kathrina, la madre della piccola, sostiene di avere un sospetto e ha parlato così ieri ai microfoni del Tg1: «È impossibile che lei si perda da sola, qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io ho detto ha carabinieri chi può essere». Nonostante la convinzione della donna, agli occhi degli investigatori non sarebbero emersi per ora elementi che possano provare il coinvolgimento delle persone da lei sospettate.

Le ricerche non si fermano

Durante la notte i volontari della Protezione civile sono stati d’aiuto ai militari nelle ricerche, arrivando a coprire anche la zona lungo il fiume Mugnone. I carabinieri si sono avvalsi inoltre della collaborazione dei cani molecolari e di quelli in grado di fiutare le tracce ematiche. Finora: niente. È rimasta chiusa sotto la sorveglianza dalla polizia municipale via Boccherini, la strada laterale accanto all’ex albergo. Sono infine decine le persone di nazionalità peruviane recatesi sul posto per solidarietà nei confronti della madre della piccola.