Autista di un tram picchiato da un uomo che non è riuscito a salire alla fermata. L’aggressione si è verificata a Napoli.

Napoli, perde il tram alla fermata, insegue il conducente e lo picchia

Ha preso a pugni il conducente di una delle linee del tram dell’Anm, che non lo aveva fatto salire a bordo. Per aggredirlo, è salito sul bus successivo e lo ha inseguito, raggiungendo il dipendente della società di trasporti pubblici e sorprendendolo alle spalle. Dopo averlo colpito al volto, è scappato. I fatti sono avvenuti al capolinea di Poggioreale e hanno come protagonista un 54enne del posto. L’uomo ha cercato di salire alla fermata di via Ponte di Casanova ma non ci è riuscito. Ha, quindi, atteso un altro autobus e ha raggiunto quello che aveva perso, per poi colpire al volto il conducente del mezzo. L’autista ha riportato un trauma facciale ed è stato portato all’Ospedale del Mare per le prime cure.

Napoli, picchia il conducente del tram: la denuncia dei lavoratori

“Piena solidarietà all’autista aggredito. Nonostante le nostre richieste per migliorare le misure di prevenzione e sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, stazioni e capolinea, si continuano a registrare aggressioni fisiche e verbali ai danni degli operatori dei trasporti” ha dichiarato Adolfo Vallini, responsabile sicurezza dell’Anm e rappresentante del sindacato Usb dei lavoratori della società pubblica dei trasporti. “Bisogna che il Comune di Napoli e l’ANM investano in sicurezza attiva e passiva. Occorre installare sistemi di videosorveglianza presso tutti i capolinea ANM e ripristinare la figura del bigliettaio a bordo dei mezzi. Due misure di prevenzione che, insieme a quelle già esistenti, potrebbero risultare ottimi deterrenti contro aggressioni e raid vandalici“ ha aggiunto.