Il contesto delle manifestazioni

La settimana che ha preceduto il voto ha visto Roma diventare il palcoscenico di intensi scontri tra studenti e forze dell’ordine. La storica Università La Sapienza è stata al centro di queste tensioni, con i collettivi studenteschi che hanno manifestato contro la repressione del governo e le politiche attuate dall’esecutivo. Le manifestazioni hanno attirato l’attenzione non solo per la loro intensità, ma anche per il coinvolgimento di diversi movimenti, tra cui quelli ambientalisti e femministi, che hanno unito le loro voci in un coro di dissenso.

Gli scontri all’Università La Sapienza

Durante una giornata di protesta, i collettivi studenteschi si sono riuniti in assemblea fuori dalla facoltà di Giurisprudenza, per poi muoversi in corteo verso la facoltà di Economia. Qui, gli studenti di Azione Universitaria avevano già organizzato un presidio, creando un clima di tensione palpabile. Le forze di polizia, in particolare la Digos, hanno tentato di bloccare il corteo, portando a contatti diretti tra manifestanti e agenti. Alcuni studenti sono stati colpiti durante le cariche di alleggerimento, alimentando ulteriormente il malcontento e la rabbia tra i partecipanti.

Le reazioni politiche e sociali

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha contattato la rettrice dell’Università La Sapienza, Antonella Polimeni, per esprimere solidarietà e condannare la violenza. Tuttavia, le reazioni politiche sono state contrastanti: mentre il centrodestra ha condannato gli scontri, il centrosinistra ha chiesto scuse da parte di Fratelli d’Italia per il blitz di Azione Universitaria. Le scritte comparse all’esterno dell’Università, come “Dove sono i camerati?”, testimoniano un clima di forte polarizzazione e tensione tra le diverse fazioni politiche e sociali.

Le azioni di protesta di altri movimenti

Non solo gli studenti hanno manifestato il loro dissenso. Altri gruppi, come Extinction Rebellion, hanno organizzato azioni simboliche, posizionando tende e scaricando letame davanti al ministero dell’Interno. Le attiviste femministe, invece, hanno preso di mira le dichiarazioni del ministro Giuseppe Valditara, lanciando palloncini di tempera colorata sulla sede del ministero dell’Istruzione. Queste azioni evidenziano un malcontento diffuso e una crescente mobilitazione sociale contro le politiche governative, che sembrano non soddisfare le esigenze di una parte significativa della popolazione.