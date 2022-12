Scontro tra un tir e un'utilitaria: 2 feriti e traffico paralizzato

Scontro violento fra auto e tir lungo la SS87, in provincia di Campobasso: nessuna vittima, ma strada ancora chiusa al traffico per i rilievi.

Incidente sulla SS87 “Sennitica”, all’altezza di Sepino: scontro tra un tir e una Ford Fiesta.

Feriti i due a bordo dell’utilitaria, ma nessuna vittima.

Incidente all’altezza di Sepino sulla Strada Statale 87 “Sennitica”

Incidente alle prime luci dell’alba di questa mattina, lunedì 19 dicembre. È avvenuto tutto sulla Strada Statale 87 “Sennitica”, intorno al chilometro 110.830, all’altezza di Sepino, piccolo comune in provincia di Campobasso.

Lo scontro è avvenuto fra un tir e una Ford Fiesta, per dinamiche ancora da accertare.

Fortunatemente non ci sono state vittime, ma solo due feriti, entrambi a bordo dell’utilitaria. Sul posto sono prontamente intervenuti i medici che hanno provveduto a soccorrere i coinvolti.

L’arrivo dei soccorsi e i disagi provocati al traffico

Come anticipato, sul posto sono arrivati sanitari del 118, che hanno trasportato i coinvolti presso il Pronto Soccorso del Cardarelli di Campobasso per tutti gli accertamenti. Non dovrebbero esserci feriti gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale Anas.

Poco dopo lo scontro, la strada è stata chiusa al traffico per il tempo necessario alla rimozione del grosso autoarticolato, con traffico deviato, sia in direzione Benevento, sia in direzione Campobasso, lungo la strada provinciale Sepino-Vinchiaturo.