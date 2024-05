I Carabinieri hanno scoperto un abusivismo edilizio nei Campi Flegrei, in piena zona rossa. I militari di Monte di Procida hanno denunciato una coppia per l’ampliamento della villetta residenziale. Quando i Carabinieri sono giunti sul luogo in cui è allocato l’edificio, hanno scoperto che il solaio per ospitare i nuovi locali era già stato adibito.

Campi Flegrei, abusivismo edilizio: area già sequestrata

Come se questo non bastasse, l’area in questione risulta essere già stata sequestrata in passato per precedenti abusi edilizi. Alla coppia sono stati contestati i reati di abusivimo edilizio, violazione dei sigilli e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.

Situazione grave anche ad Ardea

Un altro episodio di abusivismo edilizio è avvenuto ad Ardea dove sono stati abbattuti dieci villini e sgomberati più di 40 nomadi. Questi avevano occupato illegalmente territori del litorale romano. L’operazione da parte delle forze dell’ordine è volta a contrastare il degrado e l’abusivismo locali.

Il Decreto Salva-Casa

Il 23 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legge con disposizioni urgenti riguardanti la semplificazione edilizia e urbanistica. Questo schema, ribattezzato “Decreto Salva-Casa” dal Ministero delle Infrastrutture, contiene anche una clausola riguardante il procedimento di repressione dell’abusivismo edilizio. Tale disposizione modifica il comma 5 dell’articolo 31 del DPR n. 380/2001, che regola la fase finale del processo sanzionatorio. In particolare, si concentra sulla demolizione d’ufficio dell’immobile, quando l’autore dell’abuso non adempie all’ingiunzione di demolizione entro 90 giorni.