Scoperta choc: sigarette elettroniche usate per spacciare droga

Scoperta choc: sigarette elettroniche usate per spacciare droga

Un nuovo volto dello spaccio di droga

Le sigarette elettroniche, comunemente associate a un’alternativa meno dannosa al fumo tradizionale, si rivelano ora un veicolo per il traffico di sostanze stupefacenti. Recentemente, i carabinieri di Torre Annunziata e Poggiomarino, in provincia di Napoli, hanno effettuato una perquisizione che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga, tra cui hashish, marijuana e cocaina, occultato all’interno di sigarette elettroniche. Questo metodo innovativo di spaccio rappresenta una preoccupante evoluzione nel panorama della droga, rendendo più difficile l’identificazione delle sostanze da parte delle forze dell’ordine e dei consumatori.

La scoperta sorprendente

Durante l’operazione, i militari hanno trovato 28 sigarette elettroniche, ciascuna contenente una sostanza stupefacente di cui sono in corso accertamenti per determinarne la composizione e le origini. La perquisizione ha avuto luogo nell’abitazione di una donna di 40 anni, incensurata, che è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari. Oltre ai dispositivi elettronici, sono stati sequestrati tre chili di hashish, 300 grammi di marijuana e 60 grammi di cocaina, evidenziando l’ampiezza dell’operazione di spaccio.

Un metodo di spaccio allarmante

Questo nuovo metodo di utilizzo delle sigarette elettroniche per il traffico di droga solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla salute pubblica. Le e-cig, infatti, sono spesso percepite come innocue, e la loro associazione con sostanze stupefacenti potrebbe attirare un pubblico più giovane e meno consapevole dei rischi. Inoltre, il packaging delle sigarette elettroniche, simile a quello dei normali vaporizzatori, rende difficile la distinzione tra prodotti legali e illegali, complicando ulteriormente il lavoro delle forze dell’ordine. È fondamentale che le autorità intensifichino i controlli e le campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini sui pericoli legati a queste nuove modalità di spaccio.