Scoperta una raffineria clandestina di cocaina in Calabria

Oltre 100 kg di cocaina purissima sequestrati in un casolare isolato

Un’operazione sorprendente nel cuore della Calabria

Recentemente, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno effettuato una perquisizione che ha portato alla scoperta di una raffineria clandestina di cocaina. L’operazione si è svolta nel comune di Rizziconi, un’area nota per la sua bellezza rurale, ma che nasconde insidie legate al narcotraffico.

Sequestro di oltre 100 kg di cocaina purissima

All’interno del casolare, i militari hanno rinvenuto oltre 100 chilogrammi di cocaina purissima, suddivisi in panetti e abilmente occultati in un’intercapedine del sottotetto, sigillata con materiali murari. Questo ingente quantitativo, se immesso nel mercato illecito, avrebbe potuto generare profitti superiori ai tre milioni di euro, alimentando una rete di narcotraffico con potenziali diramazioni internazionali.

Un laboratorio chimico altamente professionale

Oltre alla droga, gli agenti hanno scoperto un laboratorio chimico perfettamente attrezzato. Gli strumenti di precisione, i composti chimici e i forni ad alta temperatura indicano un’operazione ben organizzata. Tute protettive e mascherine erano pronte per l’uso, dimostrando che il casolare non era solo un luogo di stoccaggio, ma un vero e proprio centro nevralgico per la lavorazione e la raffinazione della cocaina grezza.

Strategie di mimetizzazione delle organizzazioni criminali

La scelta di un’area agricola isolata per allestire la raffineria evidenzia la capacità delle organizzazioni criminali di mimetizzare le loro attività illecite in contesti rurali e apparentemente anonimi. La posizione strategica del casolare, vicino a importanti vie di comunicazione, rendeva l’operazione ancora più efficace, permettendo un rapido rifornimento delle reti di spaccio su larga scala.