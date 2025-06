La tragica scoperta ieri sera, domenica 1 giugno, in via Poletti: l'allarme dato da alcuni vicini.

Nella serata di ieri, domenica 1 giugno 2025, tragica scoperta da parte della Polizia: in una abitazione in via Poletti a Ferrara è stato infatti ritrovato il cadavere di un uomo, di circa 60 anni.

A dare l’allarme i vicini di casa ma, quando le forze dell’ordine sono entrate in casa, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, avvenuta con probabilità diversi giorni fa. Le indagini sono in corso, aperte tutte le ipotesi.

Al momento sono aperte tutte le ipotesi circa la morte dell’uomo, di circa 60 anni, ritrovato senza vita in una casa in via Poletti a Ferrara. La morte può infatti essere stata per cause naturali, accidentali o per abuso di sostanze stupefacenti. Sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza, anche se c’era una macchia di sangue vicino al corpo ma, molto probabilmente, per via di una caduta.