Scoperto un batterio intestinale che protegge la salute del fegato

Recenti ricerche condotte da un team internazionale, che include l’Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ispaam), l’Università Tor Vergata di Roma e l’IRCCS Neuromed di Pozzilli, hanno portato alla luce un batterio intestinale chiamato Dysosmobacter welbionis. Questo microrganismo si è dimostrato fondamentale nella protezione della salute del fegato e nella prevenzione di disturbi metabolici.

La scoperta di questo batterio potrebbe rappresentare una svolta significativa nella comprensione delle interazioni tra microbiota intestinale e salute umana.

Un’importante scoperta scientifica

Guidato da due istituzioni belghe, l’Università Cattolica di Louvain e il WEL Research Institute di Wavre, lo studio ha analizzato il Dysosmobacter welbionis attraverso un’approfondita analisi metagenomica. Questo batterio è stato associato a una condizione di buona salute metabolica ed epatica e ha dimostrato la capacità di convertire il mio-inositolo, presente in frutta e cereali, in acido butirrico, noto per i suoi effetti positivi su varie malattie metaboliche. La sua presenza nell’intestino è correlata a un significativo miglioramento della salute metabolica.

Il ruolo del mio-inositolo e dell’acido butirrico

Il mio-inositolo è un composto che contribuisce a migliorare la sensibilità all’insulina e la composizione del microbiota intestinale. La capacità del Dysosmobacter welbionis di metabolizzarlo in acido butirrico rappresenta un elemento innovativo, poiché fino ad oggi non era stata dimostrata questa specifica trasformazione. Gli acidi grassi a catena corta, come l’acido butirrico, sono essenziali per la salute intestinale e metabolica, e il loro aumento potrebbe giocare un ruolo cruciale nella prevenzione di malattie come il diabete di tipo 2 e l’obesità.

Analisi metagenomica e implicazioni future

Il team di ricerca ha condotto una vast analysis metagenomica per esplorare l’associazione del Dysosmobacter welbionis con biomarcatori di rischio metabolico. I risultati hanno rivelato come questo batterio possieda una via metabolica unica per convertire il mio-inositolo in acido butirrico, differenziandosi dagli altri batteri intestinali. La significativa presenza di questo batterio nell’intestino di individui sani lo rende un candidato promettente per lo sviluppo di probiotici di nuova generazione. Questi probiotici potrebbero essere utilizzati in terapie innovative per gestire malattie come la steatosi epatica e la fibrosi epatica avanzata.

Risultati sperimentali e prospettive terapeutiche

Gli esperimenti condotti su modelli animali affetti da steatosi epatica hanno mostrato un notevole miglioramento della glicemia e della funzione epatica dopo la somministrazione del batterio. Questi risultati suggeriscono che la fermentazione del mio-inositolo da parte di Dysosmobacter welbionis potrebbe rivoluzionare le attuali teorie riguardanti le interazioni tra dieta, microbiota e salute dell’ospite. La scoperta di questo batterio potrebbe quindi aprire nuove strade nella ricerca e nella prevenzione delle malattie metaboliche.