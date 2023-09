In una scuola primaria di Milano una caldaia è scoppiata. C'è stata tanta paura ma per fortuna nessun ferito

In una scuola nel Milanese è scoppiata una caldaia. L’esplosione non ha causato feriti gravi ma sono stati attimo di panico e confusione.

Scoppiata una caldaia in una scuola di Milano

Nella scuola primaria di via degli Anemoni a Primaticcio, in zona Milano, una caldaia è scoppiata questa mattina provocando panico e paura fra i presenti.

Sono state evacuate 265 persone fra bambini e membri del personale, nessuno di loro stando a quanto è emerso sarebbe ferito.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme che in poco tempo hanno avvolto tutti gli ambienti.

Le parole del preside della scuola di Milano

Il preside della struttura (Scuola dei Narcisi) è intervenuto descrivendo la situazione di paura generale che si è creata in pochi minuti.

Quelli più in apprensione sono stati i genitori dei bambini però tutto si è risolto per il meglio. In via precauzionale i piccoli sono stati mandati a casa. Si lasceranno alle spalle questo secondo giorno di scuola tremendo, nel frattempo i pompieri sono ancora impegnati sul posto per i dovuti accertamenti.

Nessun problema alla scuola di Milano dopo l’esplosione

Una volta messa in sicurezza l’area sono iniziate le prime indagini per capire il motivo dello scoppio improvviso dell’impianto. Stando ai dettagli emersi, nel locale adibito alle caldaie erano in corso dei lavori di manutenzione, tant’è vero che gli operai erano ancora impegnati sul posto quando si sarebbe verificato un ritorno di fiamma.

Dopo che il fuoco è stato domato, non sono risultati danni strutturali all’edificio. I vigili del fuoco si sono poi complimentati per le operazioni di evacuazione, espletate al pari di un’esperienza giocosa per non traumatizzare i piccoli.