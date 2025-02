Centinaia di persone si sono riversate in strada preoccupate in seguito ad un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.9, come indicato da Ingv sulla base dei calcoli dell’Osservatorio Vesuviano, registrata nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione residente a Pozzuoli e nei quartieri napoletani occidentali di Bagnoli e Fuorigrotta ed è qui in particolare che in molti, in preda alla paura, hanno momentaneamente lasciato case e negozi per spostarsi nelle strade, preoccupati per il rischio di repliche.

Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.9

Il sisma di magnitudo 3.9 è stato avvertito distintamente a Napoli e ne è stato già individuato l’epicentro, a circa 2,5 km dalla città ed in mare. Segnalazioni sono giunte dai quartieri orientali come Ponticelli e Poggioreale oltre che dall’isola di Procida, dalla penisola sorrentina e da vari comuni del Vesuviano. Al momento non si registrerebbero danni a cose o persone ma sono state avviate immediatamente le relative verifiche da parte della Protezione Civile.

Numerose sono state le telefonate delle popolazione ai vigili del fuoco a seguito del terremoto piuttosto intenso e diverse persone sono scese in strada. Il terremoto rientra nel contesto di uno sciame sismico in corso dalle 17 di sabato 15 febbraio con oltre sessanta scosse registrate da quel momento in poi. Fino a questo momento il sisma più intenso aveva raggiunto una magnitudo 2.4, ampiamente superata dal terremoto registrato alle 15:30. Guardando al periodo precedente invece si segnala la scossa di magnitudo 4.4 del 20 maggio 2024, al momento la più intensa verificatasi nell’area.