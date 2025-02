Notte di preoccupazione nei Campi Flegrei a causa di due forti scosse sismiche: un terremoto di magnitudo 2.4 alle 22:42, seguito da una seconda scossa di 2.5 alle 23:27.

Terremoto nei Campi Flegrei: due nuove scosse nella notte

Le scosse sismiche hanno avuto epicentro nei Campi Flegrei, a una profondità di soli 2 km. Lo sciame è stato percepito in vari comuni della provincia di Napoli, compresa la città capoluogo.

Gli eventi sismici della notte hanno seguito una giornata già caratterizzata da altri fenomeni: una scossa di magnitudo 1.7 alle 17:41 e una di magnitudo 1.3 alle 13:51, tutte monitorate dalla sala Operativa INGV-OV. In mattinata, una ulteriore scossa di 1.3 di magnitudo si era verificata sempre all’interno dei Campi Flegrei, con epicentro Pozzuoli.

Secondo i primi accertamenti, non sembrano esserci stati danni a persone o cose, ma le indagini in corso nelle prime ore successive all’evento saranno fondamentali per confermare la situazione.

Sciame sismico nelle scorse ore nei Campi Flegrei

Le nuove scosse registrate sono strettamente legate al fenomeno bradisismico, un movimento lento del suolo che provoca periodici innalzamenti e abbassamenti del terreno. Nei Campi Flegrei, la presenza di magma vicino alla superficie ha dato origine a fenomeni come conche vulcaniche ricche di gas pericolosi e sorgenti termali estremamente calde.

Nonostante la popolazione dei Campi Flegrei sia da sempre abituata a convivere con l’attività sismica, questi eventi continuano a tenere alta l’allerta. La zona, caratterizzata da una forte attività vulcanica e sismica, è sempre monitorata con attenzione per garantire la sicurezza dei residenti.