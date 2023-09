Scuola: domani incontro Salute-Istruzione su prevenzione Covid

Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) – Domani alle 17, al ministero della Salute, è previsto l'incontro tra i tecnici dei dicasteri Salute e Istruzione per una valutazione della prevenzione del Covid nelle scuole e fare il punto su eventuali decisioni all'inizio dell'anno scolastico. Lo apprende l'Adnkronos Salute. Era stato il ministro Giuseppe Valditara ad annunciare "un confronto con il ministro della Salute riguardo alle misure di prevenzione sanitaria ritenute utili da adottare nella scuole, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, per prevenire – ha scritto in una lettera a 'La Stampa' – il rischio diffusivo di contagi da Covid-19, in particolare per gli studenti e il personale scolastico che versano in condizioni di fragilità".