(Adnkronos) – "Sentiamo dire spesso -ha aggiunto Mattarella- che la crisi che abbiamo vissuto –e dalla quale contiamo di essere in via di uscita- sollecita cambiamento: diverrebbe un’espressione retorica, un’astrazione se non si affermassero impegni concreti, progetti adeguati, assunzioni di responsabilità".