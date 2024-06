Selvaggia Lucarelli non ha mai accettato l’invito di Francesca Fagnani per partecipare a Belve e c’è un motivo ben preciso. La giornalista, ospite del nuovo programma di Piero Chiambretti, ha spiegato cosa pensa della format di Rai2 e della stessa presentatrice.

Selvaggia Lucarelli non cede a Belve

Ospite dell’ultima puntata del programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Selvaggia Lucarelli ha spiegato al conduttore Piero Chiambretti il motivo per cui ha rifiutato l’invito di Francesca Fagnani per Belve. A suo dire, si tratta di un format basato soprattutto su una sfida tra la presentatrice e l’intervistato. “Lì il banco vince”, ha sottolineato la giornalista, ammettendo comunque che la trasmissione è di suo gradimento e la reputa molto divertente.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

“A me non interessa. Come mai? A me non va di andare lì e sfidare una conduttrice. Se sono una belva? Ma scusa, devo farlo per forza?”, ha dichiarato Selvaggia. E’ bene sottolineare che non è la prima volta che la Lucarelli dice la sua sul programma di Francesca Fagnani. Qualche tempo fa, ha lanciato vere e proprie frecciatine alla conduttrice, dicendo che le sue interviste “illuminano più lei che l’intervistato”.

Le frecciatine di Selvaggia Lucarelli a Francesca Fagnani

Nel discorso fatto qualche tempo fa, Selvaggia ha spiegato che l’intervista a Belve, per lei che è una giornalista, è inutile. Non avrebbe nulla da guadagnarci, in quanto possiede già tutti i mezzi per dire ciò che vuole. Per quanto riguarda il format e il modo della Fagnani di rapportarsi con gli ospiti, la Lucarelli ha sottolineato che “non c’è ascolto, ma provocazione”. In sostanza, non è un programma, ma una specie di “seduta di ipnosi regressiva, in cui la gente improvvisamente tira fuori quello che aveva rimosso od occultato”. Francesca non fa altro che portare il suo ospite a dire qualcosa “che sia notiziabile”, quindi rilanciato da media e mezzi di comunicazione.