Sembra che la Ventura sia irritata con Roberto Alessi.

Roberto Alessi, nel suo spazio su Novella 2000, ha respinto l'idea che Simona Ventura sia infastidita con lui a causa di una presunta disapprovazione degli inviti del suo matrimonio con Giovanni Terzi. Alessi spiega che non avrebbe disapprovato l'inclusione del codice IBAN negli inviti per finanziare il loro viaggio di nozze, e sostiene che è stata la sua collega, Grazia Sambruna, a generare la discussione su tale argomento.

Roberto Alessi si esprime in difesa: “Mi addolora pensare che ella ritenga colpevole me”.

“Da fonti indirette ho appreso che Simona Ventura sembra sdegnata nei miei confronti. Non posso affermarlo con certezza, in quanto non ho avuto l’opportunità di interagire direttamente con lei riguardo a questo argomento. Sembra che mi ritiene responsabile per la reazione negativa dei media riguardo agli inviti al suo matrimonio, che includevano chiaramente il codice IBAN per il loro viaggio di nozze. Se la mia memoria non mi inganna, fu la mia collega Grazia Sambruna, molto talentuosa, ad alimentare la discussione. Mi rammarico che Simona mi creda implicato in una circostanza dalla quale mi ritengo completamente estraneo”.

Grazia Sambruna su MowMag ha sollevato un punto interessante, sostenuto anche da Roberto Alessi. In vista del loro matrimonio, meno di un mese fa, gli ospiti hanno ricevuto inviti che sono anche stati inviati (non dalla famosa coppia, precisiamo) alla redazione di MOW. Questi inviti contenevano un particolare accattivante: alla fine, scritto in caratteri d’oro brillante, c’era un IBAN seguito da “causale Simona e Giovanni Honeymoon”. Quindi, sembra che la coppia stia chiedendo a coloro che vorrebbero condividere la loro felicità in questa giornata speciale, donazioni volontarie (?) per finanziare la loro luna di miele. Questo è abbastanza insolito? Non esattamente. Infatti, molte coppie di sposi in erba includono già l’IBAN nei loro inviti per chiedere ai loro amici di contribuire al viaggio.