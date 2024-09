Sembra esserci tensione tra Fedez e Tony Effe, vero? L'indiretta riguardante il cane sembra essere un chiaro segno.

Fedez e Tony Effe, due celebrità della musica italiana, sono stati coinvolti in un recente scontro su Instagram. Tutto è iniziato con un messaggio criptico di Tony Effe, a cui Fedez ha risposto con una frase simile ma ironica. I fan credevano che i due stessero scambiando attacchi velati. La tensione tra i due potrebbe essere esplosa a seguito di un'offerta collaborativa rifiutata da Tony a Fedez in estate, oppure a causa di presunti complimenti di Fedez a una ex di Tony o commenti di Tony su Chiara Ferragni. Attualmente, la tensione tra i due artisti sembra aumentare, con reciproci attacchi pubblici.