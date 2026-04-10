Sentebale porta Harry in tribunale per presunto danno alla reputazione

Sentebale ha depositato una denuncia civile per presunta diffamazione contro Harry e un ex fiduciario: la vicenda nasce da accuse incrociate e da un'indagine amministrativa conclusa con rimproveri formali

La controversia che lega il duca di Sussex all’associazione benefica da lui co-fondata è entrata in una nuova fase giudiziaria: il consiglio di amministrazione di Sentebale ha infatti depositato una causa civile per diffamazione innanzi alla Alta Corte di Londra. La vicenda ripropone temi delicati come la gestione di una ong, la tutela della reputazione e l’uso della giustizia ordinaria per dirimere dissidi che fino a oggi erano rimasti sul piano interno.

In questo quadro, il nome di Harry torna al centro dell’attenzione pubblica non solo per la sua storia personale, ma per il ruolo che ha avuto nella nascita e nello sviluppo dell’organizzazione.

Sentebale era stata fondata per sostenere la lotta contro l’Aids infantile nell’Africa australe, un impegno che il principe aveva voluto collegare alla memoria caritativa di Lady Diana.

Il rapporto tra il fondatore e il cda si è deteriorato fino alla decisione, all’inizio del 2026, di abbandonare l’incarico di patrono insieme al co-patrono del Lesotho. Le dimissioni arrivarono dopo accuse di cattiva gestione mosse dal duca nei confronti del management e, in particolare, della presidente esecutiva, Sophie Chandauka. Queste tensioni hanno poi assunto risvolti pubblici e legali.

Le origini dello scontro

Dietro la separazione si celano rimostranze operative e personali che hanno trasformato dissensi manageriali in un caso di risonanza internazionale. Harry e i suoi alleati avevano denunciato anomalie nella gestione della ong, mettendo in dubbio scelte amministrative e trasparenza. La reazione del consiglio è stata immediata e contrastante: la presidente ha respinto le accuse e ha parlato di comportamenti riconducibili a presunto bullismo da parte del principe e del suo entourage. Questa escalation ha reso necessario un intervento esterno per stabilire gli effettivi profili della vicenda e verificare la fondatezza delle denunce reciproche.

Accuse incrociate e clima interno

Le contestazioni non si sono limitate a rilievi tecnici, ma hanno coinvolto anche aspetti personali e relazionali: il termine bullismo è stato evocato dalla presidente esecutiva, mentre il team del duca ha parlato di incapacità gestionale. In queste circostanze la comunicazione pubblica ha alimentato la polarizzazione tra le parti, complicando la possibilità di una soluzione conciliativa. L’intreccio di affermazioni ha spinto il caso oltre la sfera interna dell’organizzazione, aprendo scenari dove la reputazione di individui e dell’ente è messa sotto osservazione.

L’intervento della Charity Commission e l’esito amministrativo

La Charity Commission, autorità di vigilanza sulle organizzazioni benefiche britanniche, ha avviato un’istruttoria per chiarire i punti critici sollevati dalle parti. Il procedimento amministrativo si è concluso ad aprile dell’anno passato con un giudizio che ha espresso rimproveri formali a entrambe le fazioni, ma senza ritenere fondate le contestazioni più gravi, in particolare quelle relative al bullismo e alla misoginia. Tale esito, di carattere conciliatorio, non ha però spento le tensioni e non ha evitato che il consiglio di Sentebale cercasse rimedi in sede civile per tutelare l’immagine dell’ente.

Dal rimprovero formale alla causa civile

Nonostante la chiusura dell’indagine amministrativa, il cda guidato dalla presidente ha ritenuto necessaria una risposta più incisiva: la denuncia per diffamazione e danno alla reputazione è stata quindi depositata nelle ultime ore contro Harry e contro un ex fiduciario a lui vicino, Mark Dyer. La scelta di ricorrere alla giustizia ordinaria indica la volontà del consiglio di ottenere un pronunciamento pubblico che ristabilisca, a suo avviso, la verità sui fatti e ponga un argine alle ricadute sull’immagine e sulle attività dell’organizzazione.

Cosa può succedere e possibili sviluppi

Il fascicolo ora dovrà essere esaminato dai giudici dell’Alta Corte di Londra, che decideranno se la causa potrà proseguire e su quali basi. In caso di accoglimento, le implicazioni potrebbero riguardare sia risarcimenti economici sia effetti reputazionali per le persone coinvolte; in caso di rigetto, la disputa rischia di restare come episodio pubblico controverso senza una chiusura netta. Resta inoltre possibile che le parti raggiungano un accordo extragiudiziale, soluzione che molte organizzazioni preferiscono per evitare ulteriori danni d’immagine e costi processuali.

Implicazioni per il futuro dell’organizzazione

Per Sentebale la sfida più immediata sarà mantenere la fiducia dei donatori e continuare i progetti sul territorio africano senza che la contesa legale comprometta le attività sul campo. Per Harry, la vertenza rappresenta un altro capitolo della sua evoluzione pubblica dopo l’uscita dalla famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti nel 2026 con la moglie. Le prossime udienze e le mosse strategiche delle parti determineranno l’ulteriore sviluppo di una vicenda che mette in luce la complessità del rapporto tra personalità pubbliche, organizzazioni benefiche e controllo istituzionale.