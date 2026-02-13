sentenza della high court: il bando a Palestine Action è stato dichiarato illegale

La corte ha stabilito che la proscrizione era sproporzionata e ha messo in evidenza un impatto significativo sulle libertà civili; il governo ha annunciato l'intenzione di appellarsi.

La High Court del Regno Unito ha emesso il 13 una sentenza che giudica illegale la decisione del governo di inserire Palestine Action nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. La pronuncia mette a fuoco il bilanciamento tra misure di sicurezza e tutela delle libertà fondamentali, riconoscendo un impatto rilevante su diritto di manifestare e di espressione.

Questa vicenda, che ha coinvolto arresti su larga scala e un intenso dibattito pubblico, ora approda a un nuovo capitolo: la corte ha indicato che la proscrizione è stata disproporzionata e discriminatoria, pur ammettendo che alcune condotte riconducibili al gruppo abbiano superato la soglia penale prevista dalla normativa antiterrorismo.

I punti chiave della sentenza

Nel verdetto la giudice ha sottolineato che, sebbene alcune azioni attribuite a Palestine Action possano configurare reati contro la proprietà ai sensi della legge antiterrorismo, la scelta politica di etichettare l’organizzazione come terroristica ha prodotto una interferenza significativa sui diritti civili. La corte ha valutato la proporzionalità della misura, arrivando alla conclusione che il bando eccedeva quanto necessario per tutelare l’ordine pubblico.

Proporzionalità e libertà di espressione

La decisione mette in evidenza la tensione tra la necessità di prevenire comportamenti illeciti e il rispetto della libertà di assemblea. Secondo la sentenza, la proscrizione ha avuto l’effetto di soffocare forme di protesta e critica politica che, pur pacifiche nella maggior parte dei casi, sono state trattate come materia penale. La corte ha rilevato che l’etichetta di terrorismo ha avuto conseguenze punitive ben oltre l’obiettivo dichiarato del governo.

Conseguenze pratiche: arresti e ricadute legali

Uno degli elementi più rilevanti riguarda le migliaia di arresti effettuati dopo l’introduzione del bando. Le organizzazioni che difendono i diritti civili hanno segnalato che circa 2.787 persone erano state arrestate per aver partecipato a veglie silenziose o per aver esposto cartelli di sostegno a Palestine Action. Con la sentenza, tali arresti vengono ora considerati illegittimi, con implicazioni per chi ha subìto procedimenti penali o restrizioni nella vita quotidiana.

Chi ha intentato la causa e le reazioni

La ricorsa alla corte è stata promossa dalla cofondatrice del gruppo, che ha definito il verdetto una «vittoria monumentale» per le libertà civili e per la causa palestinese. Human Rights Watch e altre organizzazioni hanno accolto la decisione come un segnale contro l’uso sproporzionato della legislazione antiterrorismo per reprimere il dissenso. Dall’altro lato, il governo ha espresso delusione e dichiarato l’intenzione di presentare ricorso in appello.

Contesto degli eventi che hanno preceduto il bando

La proscrizione era stata decisa dopo un’azione in cui alcuni attivisti avevano danneggiato velivoli in un’installazione militare, episodio che il governo aveva collegato al sostegno alla campagna. Le autorità hanno sostenuto che anche atti non violenti ma con danni materiali rilevanti possono rientrare nella definizione di terrorismo, mentre i critici hanno denunciato l’eccesso di criminalizzazione della protesta politica.

Implicazioni per il futuro

La sentenza apre scenari diversi: da un lato il governo può scegliere di appellarsi e mantenere temporaneamente il bando, dall’altro la decisione giudiziaria rafforza argomentazioni legali e pubbliche contro l’uso estensivo delle norme antiterrorismo. Nel frattempo, chi era stato coinvolto in procedimenti potrebbe richiedere annullamenti o risarcimenti, e le organizzazioni civili intendono continuare a monitorare eventuali sviluppi legislativi.

Una riflessione più ampia sulle politiche di sicurezza

Il caso solleva domande sull’equilibrio tra protezione dello Stato e tutela dei diritti individuali: fino a che punto è legittimo impiegare strumenti eccezionali per contrastare comportamenti illegali senza intaccare il diritto di dissenso? La sentenza ricorda che misure come la proscrizione di un gruppo devono essere calibrate e giustificate con prove solide, altrimenti rischiano di minare i principi democratici su cui si fonda la società.

Sebbene il governo abbia annunciato la volontà di appellarsi, la decisione della High Court resta un monito sul rischio di trattare il dissenso politico come minaccia terroristica, con conseguenze concrete per migliaia di cittadini e per il dibattito pubblico.