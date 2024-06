Chiara Ferragni e Tony Effe sono stati pizzicati a cena insieme a Milano. A detta dei beninformati, non si tratta di una semplice amicizia. Cosa c’è tra l’imprenditrice e il rapper? E’ nato un nuovo amore?

Chiara Ferragni e Tony Effe stanno insieme?

Il settimanale Chi ha paparazzato Chiara Ferragni e Tony Effe, mentre si godono una cena in quel di Milano. Da settimane, ormai, si parla dello strano rapporto tra l’imprenditrice e il rapper, soprattutto alla luce dell’amicizia finita tra Nicolò Rapisarda e Fedez. Una domanda, a questo punto, sorge spontanea: cosa c’è tra l’artista di Miu Miu e l’ex moglie di Federico Lucia?

Chiara Ferragni e Tony Effe a cena insieme

Prima di essere paparazzati insieme, Chiara Ferragni e Tony Effe hanno fatto parlare di loro per uno strano scambio di like social. Non solo, nei giorni scorsi i due sono arrivati ad indossare la stessa maglia per uno scatto Instagram. Che sia una specie di ripicca nei riguardi di Fedez? Al momento, non è dato saperlo. Di certo, Federico Lucia non se ne sta con le mani in mano: la sua frequentazione con Garance Authié prosegue a gonfie vele.

Perché Tony Effe e Fedez hanno litigato?

Stando a quanto spifferato dal giornalista Gabriele Parpiglia, Fedez e Tony Effe hanno litigato a casa di una ex dell’artista di Miu Miu, ossia Taylor Mega. Sembra che tra quest’ultima e Federico Lucia ci sia stato uno scambio di messaggi. A ciò si dovrebbe aggiungere anche il rifiuto di Tony di duettare con Fedez nel brano Sexy Shop.