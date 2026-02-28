Sequenza di investimenti a Vigevano: donna arrestata con l'accusa di tentato omicidio

Tre incidenti ravvicinati a Vigevano hanno coinvolto ciclisti e una donna che si è poi presentata in Questura: gli inquirenti ritengono volontarietà nei gesti

Una serie di investimenti contro persone in bicicletta in una città della provincia di Pavia ha assunto una piega inquietante. Secondo le forze dell’ordine, tre episodi sono riconducibili alla stessa autovettura e alla stessa conducente.

Inizialmente valutati come incidenti stradali colposi, gli eventi sono stati rivalutati dagli investigatori. La concatenazione delle condotte e elementi emersi nelle prime verifiche hanno portato a considerare i fatti potenzialmente volontari.

Ricostruzione della sequenza degli eventi

Nel corso del pomeriggio una giovane donna in bicicletta è stata urtata dallo specchietto laterale di un’auto. L’impatto è stato lieve e non ha richiesto l’intervento dei servizi sanitari. Più tardi, in serata, un secondo ciclista è stato travolto e ha riportato una contusione a una mano, senza conseguenze gravi.

A pochi minuti dal secondo episodio si è verificato il terzo investimento, il più grave. Un uomo di 49 anni è stato travolto con violenza e trasferito in elisoccorso al principale ospedale della provincia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La concatenazione delle condotte e gli elementi emersi nelle prime verifiche hanno portato le autorità a considerare i fatti potenzialmente volontari. Le forze dell’ordine continuano gli accertamenti per ricostruire dinamica e responsabilità.

Tempistica e collegamento tra gli episodi

In continuità con le indagini già avviate, gli inquirenti hanno ritenuto decisiva la vicinanza temporale tra i tre episodi per ricostruire la dinamica complessiva. In pochi minuti, tre ciclisti sono stati urtati lungo percorsi urbani differenti ma coerenti con gli spostamenti dell’auto. Gli investigatori hanno confrontato i tracciati, le testimonianze e le immagini disponibili, escludendo che si trattasse di una serie di sfortunate coincidenze.

L’approccio investigativo ha comportato un censimento puntuale dei luoghi e una dettagliata analisi dei contatti tra veicolo e biciclette. Le verifiche hanno posto particolare attenzione alle prove in grado di indicare una volontà nel comportamento del conducente. Gli accertamenti proseguono con l’esame approfondito dei filmati e rilievi tecnici per stabilire responsabilità e modalità degli impatti.

La persona fermata e le accuse

La presunta autrice degli investimenti è una donna di 48 anni residente nella provincia di Pavia. Dopo gli episodi si è presentata spontaneamente in Questura a Pavia, secondo fonti investigative in evidente stato di agitazione. Ricostruiti i collegamenti tra i tre episodi, gli inquirenti hanno disposto l’arresto con l’accusa di tentato omicidio volontario plurimo. La misura cautelare è motivata dalla gravità delle risultanze investigative e dalla necessità di approfondire la dinamica e le eventuali motivazioni. Gli accertamenti proseguono con l’esame approfondito dei filmati e dei rilievi tecnici per stabilire responsabilità e modalità degli impatti.

Elementi aggravanti rilevati

In prosecuzione degli accertamenti, gli investigatori segnalano un elemento che ha aggravato la posizione della donna. Secondo la ricostruzione, la vittima più grave, un uomo di 49 anni, sarebbe stata trovata priva del marsupio contenente documenti e denaro, lasciato a terra vicino alla bicicletta dopo l’urto. Se confermato, il dettaglio orienterebbe le indagini verso un’ipotesi di azione con finalità ulteriori rispetto alla collisione accidentale. Gli inquirenti hanno aperto due filoni paralleli: la verifica del comportamento della conducente prima e dopo gli impatti e l’accertamento di eventuali furti o appropriazioni nei confronti delle vittime. Le prossime fasi prevedono l’analisi dettagliata dei filmati e l’esame dei rilievi tecnici per chiarire responsabilità e movente.

Le attività investigative in corso

Le prossime fasi prevedono l’analisi dettagliata dei filmati e l’esame dei rilievi tecnici per chiarire responsabilità e movente. Le forze dell’ordine procedono con accertamenti tecnici e raccolta di dichiarazioni per ricostruire la sequenza degli eventi e il ruolo della persona fermata. Sono in corso l’analisi delle telecamere, l’esame del veicolo coinvolto e il rilevamento delle tracce sulla scena dei vari urti. Gli investigatori verificano la presenza di comportamenti deliberati, come manovre intenzionali o inseguimenti, e cercano testimonianze oculari utili a corroborare le ipotesi investigative. Ulteriori esami forensi e confronti tra riscontri tecnici e dichiarazioni sono previsti nelle fasi successive.

Implicazioni legali e prossimi passi

Ulteriori esami forensi e confronti tra riscontri tecnici e dichiarazioni sono previsti nelle fasi successive. Se l’accusa di tentato omicidio plurimo troverà conferma sulla base di elementi probatori adeguati, la posizione della donna potrà aggravarsi con conseguenze penali rilevanti. Le autorità procedono nel frattempo alla valutazione delle condizioni della persona ricoverata e alla verifica di eventuali ulteriori vittime.

La vicenda richiama l’attenzione sulle tensioni tra automobilisti e ciclisti in ambito urbano e sull’importanza di accertamenti scrupolosi per distinguere tra incidenti fortuiti e condotte volontarie. Le indagini continueranno fino a chiarire pienamente responsabilità e motivazioni alla base della catena di investimenti; è previsto il prosieguo dell’analisi dei filmati e dei rilievi tecnici nei prossimi giorni.