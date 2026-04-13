Ucciso a Foggia in via Caracciolo: indagini in corso

Questa sera a Foggia un personal trainer di 42 anni è stato trovato morto in via Caracciolo; le autorità hanno avviato le indagini

Questa sera a Foggia si è verificato un grave episodio di cronaca: un uomo è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco nella zona di via Caracciolo, a brevissima distanza dallo stadio Zaccheria. La scena, collocata in una porzione semicentrale della città, ha richiamato immediatamente l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari per mettere in sicurezza l’area e per avviare le prime verifiche.

Le autorità hanno delimitato il luogo dell’accaduto per consentire le attività di raccolta di prove e rilievi tecnici.

Secondo le informazioni raccolte, la vittima è un uomo di 42 anni, riconosciuto come personal trainer e residente in uno stabile della medesima via. Fonti riportano che l’uomo era, almeno secondo i primi riscontri, incensurato.

Attorno all’episodio si è subito creata molta apprensione tra i vicini, mentre gli inquirenti hanno iniziato a sentire testimoni e a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. L’azione che ha portato alla morte è stata descritta genericamente come una sparatoria: i dettagli operativi sono materia di indagine.

Il fatto

Le circostanze immediatamente rilevabili indicano che la persona è stata raggiunta da colpi d’arma da fuoco in strada, non distante dall’ingresso dello stadio Zaccheria. Testimoni oculari hanno segnalato movimenti concitati al momento dell’accaduto e l’arrivo repentino delle pattuglie. Il provvedimento iniziale degli operatori è stato quello di isolare la scena per preservare eventuali tracce balistiche e biologiche utili alle analisi forensi. La dinamica completa, compresi eventuali moventi e il numero esatto di aggressori, dovrà emergere dalle successive attività investigative condotte dai reparti competenti.

La vittima e il contesto

Chi conosceva la vittima la descrive come una figura impegnata nel mondo del fitness, con un lavoro stabile nel quartiere. Il fatto che fosse indicato come incensurato complica la ricostruzione: gli investigatori stanno verificando ogni aspetto della vita privata e professionale per capire se vi fossero tensioni o contatti rilevanti. In casi simili, gli accertamenti spaziano dalle frequentazioni alle comunicazioni recenti, passando per le telecamere della zona che potrebbero aver ripreso fasi utili alla ricostruzione, ma al momento non sono stati resi pubblici esiti definitivi.

Chi era la vittima

La vittima, 42 anni, viveva nello stesso isolato dove è avvenuto l’episodio; la sua professione di personal trainer lo portava a relazionarsi con molte persone del territorio. Le prime verifiche anagrafiche e i controlli sulla fedina non hanno al momento evidenziato precedenti, e questo elemento è sottolineato ufficialmente come punto di partenza delle indagini. Gli investigatori intendono ricostruire gli ultimi spostamenti e gli incontri del giorno per individuare eventuali divergenze o episodi che possano aver prefigurato il tragico evento.

Il quartiere e l’area dell’accaduto

L’episodio è avvenuto in una zona semicentrale di Foggia, caratterizzata dalla presenza di attività commerciali e da stabili residenziali vicini allo stadio Zaccheria. La collocazione dell’evento, a pochi passi da un impianto sportivo di riferimento cittadino, ha generato immediata mobilitazione sia tra i cittadini sia tra le forze dell’ordine. Le telecamere pubbliche e private della via sono al centro delle verifiche, così come eventuali elementi rinvenuti lungo il percorso del presunto aggressore, che potrebbero fornire dati preziosi per ricostruire il quadro dell’accaduto.

Le indagini

I primi interventi sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno assunto il coordinamento delle attività investigative. Le operazioni comprendono l’acquisizione di testimonianze, il repertamento di prove balistiche e la richiesta di filmati di sorveglianza. Gli inquirenti, impegnati nel lavoro di ricostruzione, non escludono nessuna ipotesi investigativa e mantengono il massimo riserbo sui dettagli sensibili al fine di non compromettere le attività operative. L’obiettivo primario resta quello di identificare i responsabili e chiarire il movente che ha portato a questo omicidio.

La comunità locale segue con preoccupazione gli sviluppi; le autorità invitano i testimoni a presentarsi per fornire elementi utili. Nel frattempo, il coordinamento investigativo proseguirà con sopralluoghi, analisi tecnico-scientifiche e confronti con eventuali segnalazioni giunte dalle forze dell’ordine. La notizia è in evoluzione e ogni aggiornamento significativo verrà comunicato ufficialmente dalle autorità competenti, che lavorano per fare chiarezza su quanto avvenuto in via Caracciolo.