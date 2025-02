Un percorso professionale in continua evoluzione

Serena Rossi, attrice di spicco nel panorama televisivo italiano, ha sempre dimostrato una forte determinazione nel cercare nuovi stimoli e avventure professionali. La sua carriera ha preso il volo con la soap opera “Un posto al sole”, dove ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione. Tuttavia, la Rossi ha deciso di lasciare la serie dopo un lungo periodo, motivata dalla necessità di affrontare nuove sfide. “Non so stare ferma, mi servono sfide”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di non rimanere intrappolati in etichette che potrebbero limitare la sua crescita artistica.

Oltre alla carriera, la vita personale di Serena Rossi è altrettanto affascinante. Sposata nel 2023 con Davide Devenuto, l’attrice ha costruito una solida relazione dopo 15 anni di fidanzamento. La loro storia d’amore è iniziata proprio sul set di “Un posto al sole”, dove si sono conosciuti. “Solo quando ho lasciato la serie ho realizzato quanto tenessi a lui”, ha rivelato, evidenziando come la distanza fisica abbia fatto emergere i suoi veri sentimenti. La coppia ha un figlio, Diego, che rappresenta la loro priorità assoluta, e Serena ha affermato che ogni impegno è subordinato alle esigenze del piccolo.

Amicizie nel mondo dello spettacolo

Serena Rossi ha anche parlato delle sue amicizie nel mondo dello spettacolo, rivelando di avere legami profondi con Vittoria Puccini e Christiane Filangieri. Queste relazioni, secondo l’attrice, dimostrano che è possibile instaurare amicizie sincere anche in un ambiente competitivo come quello della televisione. La Rossi ha sottolineato l’importanza di avere persone fidate al proprio fianco, sia nella vita personale che professionale. Inoltre, ha condiviso la sua esperienza a Sanremo, dove ha trovato un’ulteriore opportunità di crescita e sfida, affermando che sarebbe pronta a tornare se dovesse ricevere un’altra chiamata.