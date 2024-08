Via social, Serena Williams ha denunciato uno spiacevole trattamento di cui è stata protagonista. L’ex tennista è stata rifiutata da un ristorante di Parigi, città dove si trova per assistere alle Olimpiadi 2024.

Serena Williams rifiutata da un ristorante di Parigi

A Parigi per assistere alle competizioni sportivi delle Olimpiadi 2024, Serena Williams ha fatto una denuncia social che ha alzato un polverone. L’ex tennista, in compagnia dei suoi figli, è stata rifiutata da un ristorante della città. Non le era mai successo ed è per questo che si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram. La replica del locale, neanche a dirlo, non si è fatta attendere.

La denuncia di Serena Williams

Serena Williams ha raccontato di essere stata rifiutata dal ristorante panoramico dell’hotel The Peninsula di Parigi. Il locale era apparentemente vuoto, motivo per cui non ha compreso bene il divieto. L’ex tennista ha dichiarato:

“Accidenti, mi è stato negato l’accesso al rooftop per mangiare in un ristorante vuoto, in uno dei posti più belli della città. Non era mai successo con i miei figli. C’è sempre una prima volta”.

La replica del ristorante di Parigi

La denuncia di Serena ha subito attirato l’attenzione dei fan che, quasi in massa, hanno attaccato il ristorante di Parigi. I responsabili del The Peninsula, consapevoli del caos mediatico che si sarebbe potuto scatenare, hanno subito fatto le loro scuse alla Williams. Stando a quanto si apprende da SkyTg24, l’accesso è stato negato perché il bar sul tetto era al completo, mentre i tavoli liberi sono di proprietà del ristorante gourmet L’Oiseau Blanc, anch’essi completamente prenotati.