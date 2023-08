Serena William è diventata mamma per la seconda volta. La piccola Adira River è nata e ha portato grande gioia all’interno della famiglia.

Serena William mamma per la seconda volta: è nata Adira River

Serena Williams è diventata mamma per la seconda volta. Ad annunciarlo sui profili social è stato il marito della tennista, Alexis Ohanian, che ha condiviso qualche scatto, soprattutto alcuni che ritraggono la loro primogenita, Olympia, insieme alla neonata Adira River. La piccola è appena nata e ha portato grande gioia all’interno della famiglia. La campionessa, che recentemente ha dichiarato che alla sua prima figlia non interessa assolutamente il tennis, si gode la maternità per la seconda volta.

Serena William mamma per la seconda volta: l’annuncio

“Sono grato di poter riferire che la nostra casa è piena d’amore: una neonata felice e sana, con una mamma felice e sana. Serena Williams mi hai fatto un altro dono incomparabile. Grazie a tutto il fantastico staff medico che si è preso cura di mia moglie e di nostra figlia. Non dimenticherò mai il momento in cui ho presentato a Olympia la sua sorellina” ha scritto Alexis Ohanian nel suo post su Instagram in cui ha annunciato la nascita della loro seconda figlia. Serena Williams si è ritirata dopo lo Us Open 2022 e ora si gode la sua vita da mamma.