Sergio Mattarella in visita al Palazzo Ducale di Modena

La cerimonia al Parco Novi Sad

La mattinata modenese di Sergio Mattarella è iniziata con una sfilata dei reparti schierati al Parco Novi Sad, dove il presidente della Repubblica ha ricevuto gli onori finali. Questo evento ha rappresentato un momento di grande significato per la città e per le istituzioni, sottolineando l’importanza della presenza del capo dello Stato in occasioni di celebrazione e commemorazione.

Visita al museo storico dell’Accademia militare

Successivamente, il presidente Mattarella ha fatto visita al Palazzo Ducale, sede dell’Accademia militare. Accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dai vertici dell’Esercito e della Difesa, il capo dello Stato è stato accolto con grande calore. Durante la visita, ha avuto l’opportunità di firmare l’albo di onore, un gesto simbolico che rappresenta il riconoscimento e il rispetto per le forze armate italiane.

Incontro con gli allievi

Un momento particolarmente significativo è stato l’incontro con una rappresentanza degli allievi dell’Accademia militare. Il presidente ha ricevuto il saluto dei giovani ufficiali, sottolineando l’importanza della formazione e del servizio per il Paese. Questo incontro ha rappresentato un’opportunità per il presidente di condividere la sua visione sul ruolo delle nuove generazioni nelle forze armate e nella difesa della nazione.