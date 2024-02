Inter, Milan e Juventus starebbero lavorando per sottoporre all’Assemblea del 26 febbraio la riduzione del numero di squadre in Serie A: le tre big vorrebbero dire addio alle 20 squadre, passando a 18.

La proposta delle tre big

Questa misura sarebbe necessaria secondo i dirigenti di Inter, Milan e Juve che lunedì, secondo il Corriere dello Sport, si sarebbero riuniti negli uffici dell’Inter di viale della Liberazione proprio per fare il punto. I tre club hanno discusso per cercare soluzioni percorribili per diminuire il numero di gare in un calendario che, dalla prossima stagione, sarà ancora più pieno di impegni viste anche le nuove competizioni della Fifa e dell’Uefa. Le tre società puntano a dare una svolta su un’istanza complicata da avallare nel breve, tenuto conto del blocco dei club medio-piccoli.

La Lega Seria A chiede più autonomia

Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, chiede più autonomia sul modello della Premier League: “Abbiamo discusso l’aggiornamento del documento con i cambiamenti da approntare al calcio. Ci siamo resi conto che il sistema federale e la collocazione che la A ha all’interno di esso non sono adeguati per raggiungere gli obiettivi prefissati. Abbiamo bisogno di maggiore autonomia e capacità di determinazione delle scelte. Ciò che la Premier di diverso ha rispetto a noi è un modello organizzativo di maggior autonomia decisionale su molti aspetti, collegata al peso economico” ha ribadito Casini.

