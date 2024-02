Nella mattinata di martedì 6 febbraio, a 76 anni, Miguel Ángel González è deceduto a causa della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia con cui aveva condiviso gli ultimi periodi della sua vita.

Morto Miguel Angel: lo storico portiere del Real Madrid

L’ex portiere del Real Madrid aveva annunciato la sua malattia nel dicembre del 2022, trascorrendo gli ultimi anni in cure presso l’ospedale Gregorio Marañón di Madrid, circondato dall’affetto di amici e familiari.

Conosciuto come “El Gato”, Miguel Ángel ha difeso la porta del Real Madrid per 18 anni tra gli anni ’70 e ’80, conquistando complessivamente 18 titoli. Ha rappresentato la Spagna in due Coppe del Mondo, nel ’78 e nell’82. Dopo il ritiro dal calcio, è rimasto legato al mondo del Real Madrid ricoprendo ruoli dirigenziali.

Morto Miguel Angel: il talentuoso portiere del Real Madrid

Oltre alla sua eccellenza come portiere, Miguel Ángel è stato un talento poliedrico, praticando anche il basket nella sua giovinezza a Madrid. La sua passione per il calcio ha trovato espressione nella creazione di una scuola nel settore giovanile del Real Madrid, focalizzata sulla formazione dei portieri.

Il Real Madrid ha espresso profondo dolore per la perdita di una leggenda, ricordando le 18 stagioni in cui Miguel Ángel ha contribuito alle vittorie del club, vincendo due Coppe UEFA, otto Campionati, cinque Coppe di Spagna e una Coppa di Lega. La nota del club ha inviato condoglianze alla moglie, al figlio, ai nipoti, alla famiglia e agli amici dell’ex portiere. La sua eredità rimane impressa nel cuore del mondo madridista.